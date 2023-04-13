ФБР арестовало 21-летнего военного, подозреваемого в "сливе" секретных документов — NYT

В Пентагоне считают, что секретные документы были опубликованы намеренно.

ФБР в четверг, 13 апреля, арестовало подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона военнослужащего Джека Тейшейру. В его доме также были проведены обыски.

Об этом пишет The New York Times.

Агенты ФБР пришли в дом военнослужащего Джека Тейшейра. ФБР заявило в четверг, что провело арест и продолжает проводить "санкционированные правоохранительные мероприятия" в Норт-Дайтоне. Американский чиновник подтвердил, что ФБР арестовало военнослужащего Тейшейра.

Фото: Associated Press

На пресс-конференции в Пентагоне бригадный генерал Патрик С. Райдер отказался отвечать на конкретные вопросы об утечке информации, заявив, что расследование продолжается, и переадресовал дело в Министерство юстиции.

"Это дело правоохранительных органов, – сказал генерал Райдер.

Он добавил: "Это был умышленный преступный акт".

Напомним, накануне в США разразился скандал. В Сеть были слиты секретные документы американской разведки, касающиеся войны России против Украины, ситуации в России.

Подозреваемым в утечке секретной информации оказался 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.

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