ФБР обнародовало рассекреченый по указу Байдена документ о терактах 11 сентября

С 2001 года Соединенные Штаты объявили войну терроризму, которая длилась последние 20 лет.

Ежегодно 11 сентября Соединенные Штаты Америки вспоминают жертв кровавой террористической атаки в истории человечества. Федеральное бюро расследований США опубликовало в субботу первый из документов с терактов 11 сентября 2001 года, рассекреченных в рамках указа президента США Джо Байдена.

Документ размещен на сайте ФБР.

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"Этот материал публикуется в рамках исполнительного указа, подписанного 3 сентября 2021 года, что касается освидетельствования на предмет рассекречивания некоторых документов, относящихся к террористическим атакам 11 сентября 2001 года", — говорится в пояснительной записке.

Напомним, в сентябре 2001 года террористы-смертники "Аль-Каиды" захватили четыре самолета и направили их на башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона. Вследствие терактов 11 сентября погибли 2 977 человек. После этого Соединенные Штаты объявили войну терроризму, которая длилась последние 20 лет.

Новости мира: человечество чтит память жертв терактов 11 сентября 2001 года

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