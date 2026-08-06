Дональд Трамп / © Associated Press

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Белый дом обнародовал архивные материалы ФБР по расследованию против Дональда Трампа, начатого в мае 2017 года. Тогда спецслужбы проверяли версию, не работает ли американский лидер в интересах Кремля. Толчком для этой проверки стало резонансное увольнение Трампом главы ФБР Джеймса Коми.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Внутренние меморандумы ФБР показывают, что расследование под кодовым названием Oxferd Comma было начато сразу после увольнения Коми 9 мая 2017 года. Основанием расследования стало обвинение, которое, как показывают обнародованные документы, собственные агенты бюро по большей части отвергли.

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«ФБР открывает полное расследование на основе конкретного фактического основания, которое обоснованно указывает, что президент Дональд Дж. Трамп мог или может, сознательно или бессознательно, быть вовлеченным в деятельность в интересах или от имени правительства Российской Федерации, что может представлять нарушение федерального уголовного законодательства или угрозы национальной безопасности» от 16 мая 2017 года.

Отмечается, что целью расследования является установление того, был ли президент США под руководством или контролем Российской Федерации или координировал ли он деятельность с ним способом, представляющим угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Меморандум, подготовленный подразделением контрразведки ФБР, четко указывал, что опасения относительно российского влияния и препятствования правосудию включали увольнение Коми — частично из-за публичных объяснений Трампа по этому решению.

ФБР обозначило это расследование как «чувствительное следственное дело» и заявило, что это был «наименее навязчивый метод реагирования на серьезный риск для национальной безопасности, который составляла описанная деятельность».

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Отмечается, что расследование началось несмотря на то, что правоохранители не смогли подтвердить никакого сговора между Россией и кампанией Трампа во время выборов 2016 года.

Дальнейшее расследование специального прокурора Джона Дарема, обнародованное Министерством юстиции США при администрации Байдена в 2023 году, пришло к выводу, что не было никаких оснований даже для открытия ФБР первоначального расследования Crossfire Hurricane относительно якобы заговора Трампа с Россией.

Дело было закрыто 9 апреля 2019 года, правоохранители не нашли доказательств связи с РФ. Позже документы показали, что Коми уволили по обоснованным причинам, поскольку Министерство юстиции считало, что он ненадлежащим образом провел расследование по электронным письмам Хиллари Клинтон. Отмечается, что все это расследование может быть спровоцировано Клинтоном, с целью «очернить» репутацию президента США.

Напомним, компания президента США Дональда Трампа. начала продавать платный доступ к сообщениям президента США в соцсети Truth Social. Новый сервис ориентирован на крупные инвестиционные компании и трейдеры.

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