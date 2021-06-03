ФБР подтвердило причастность хакеров из РФ к кибератаке на мирового лидера по производству мяса JBS

Байден обсудит масштабную кибератаку на JBS с Путиным во время саммита в Женеве.

Одна из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS в среду, 2 июня, возобновила работу "подавляющего большинства" своих производственных предприятий после масштабной кибератаки.

Об этом сообщает телеканал NY1.

"Наши системы снова в сети, и мы не жалеем ресурсов для борьбы с этой угрозой, — заявил Андре Ногейра, генеральный директор JBS USA. — У нас есть планы по кибербезопасности для решения таких проблем, и мы успешно их выполняем".

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Между тем в ФБР заявили, что за взлом отвечает связанная с Россией хакерская группа REvil, также известная как Sodinokibi.

"Мы приписали атаку JBS к REvil и Sodinokibi и прилагаем все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности", — говорится в заявлении ФБР.

В Белом доме же обещают поднять этот вопрос во время саммита президента США Джо Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным в Женеве.

"Президент Байден убежден, что президент Путин и правительство России должны сыграть свою роль в пресечении и предупреждении этих атак", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжим поддерживать связь с Москвой. Мы продолжим доказывать, что ответственные страны должны принимать решительные меры против сетевых вымогателей", - добавила она.

Как сообщалось, во вторник, 1 июня, все заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS остановили работу вследствие кибератаки.

Хакеры использовали программу-вымогатель к серверам, поддерживающим операции JBS в Северной Америке и Австралии. В то же время серверы резервного копирования не пострадали.

В мае на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: "Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов, или будет еще хуже".

Оператор впоследствии подтвердил, что заплатил 4,4 миллиона долларов группе хакеров, которые взломали его компьютерные системы. Российские хакеры остановили работу крупнейшего трубопровода в США – "Секретные материалы"

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