ФБР провело обыски у приближенного к Путину российского олигарха

Утром 1 сентября агентов ФБР видели возле квартиры в многоэтажном доме на Парк-авеню на Манхэттене и возле имения в Саутгемптоне — оба объекта принадлежат российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности США провели обыски в двух домах в Нью-Йорке, которые связывают с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Его называют одним из "кошельков" президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Утром 1 сентября агентов ФБР видели у квартиры в многоэтажном доме на Парк-авеню на Манхэттене и возле имения в Саутгемптоне. "Документы свидетельствуют, что эти объекты связаны с находящимся под санкциями российским предпринимателем Виктором Вексельбергом", — утверждают источники NBC.

Из дома на Парк-авеню вынесли пять коробок и два сейфа. У здания стояли несколько машин оперативников и дежурили сотрудники полиции. Поскольку здание является частной собственностью, вход в него запрещен.

Также читайте Как работают персональные санкции против российских олигархов — объяснение эксперта

Правоохранители отказались сообщить какие-либо подробности. "Мы не можем комментировать", – сказал один из полицейских.

По информации NBC, обыски прошли также в доме в Фишер-Айленде в Майами, который, как считают власти, также связан с Вексельбергом. Источники утверждают, что против миллиардера не предъявлены никакие обвинения, а действия правоохранителей вызваны санкциями.

В марте 2022 года Вексельберг попал под новые санкции США, введенные из-за войны войны РФ в Украине. Ранее ограничительные меры против бизнесмена и его группы компаний "Ренова" Вашингтон вводил в 2018 году. Известно, что тогда Вексельберг ненадолго задерживался и допрашивался сотрудниками ФБР.

Forbes оценивает состояние Вексельберга в $5,5 млрд. Российский олигарх еврейского происхождения является уроженцем украинского города Дрогобыча Львовской области.

Напомним, в Италии наложили административный арест на 11 единиц недвижимости, принадлежащих близкому к Путину миллиардеру Моше Кантору.

Читайте также: