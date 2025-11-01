ФБР сорвало "день тыквы": агенты предотвратили теракт на Хэллоуин в Детройте

ФБР предупредило теракт в пригороде Детройта / © скриншот с видео

Реклама

Агенты ФБР провели масштабную операцию в пригородах Детройта, штат Мичиган, чтобы предотвратить теракт , который был запланирован на выходные Хэллоуина под кодовым названием «Pumpkin day» («День тыквы»). Агенты задержали пятерых молодых людей от 16 до 20 лет, которые, по данным следствия, вдохновлялись идеологией террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление директора ФБР Каша Пателя, а также данные, полученные в результате расширенного расследования, проведенного Associated Press и другими американскими СМИ.

Подробности расследования

Замысел нападения, который группа молодых людей активно обсуждала в онлайн-чате, была раскрыта благодаря многомесячному слежению. Как сообщают источники в правоохранительных органах, ключевую роль в предотвращении трагедии сыграл тайный агент ФБР, примкнувший к группе еще на ранних стадиях планирования теракта.

Реклама

Подозреваемые, которым от 16 до 20 лет, открыто обсуждали нападение. Кодовое название «День тыквы» использовалось для обозначения самого праздника — Хэллоуина. Следователи отмечают, что угроза резко возросла после того, как молодые люди перешли от слов к делу.

Они посещали стрельбище, где практиковались с огнестрельным оружием, в том числе с автоматами АК-47, отрабатывая тактические перезарядки и интенсивную стрельбу. Именно эта фаза подготовки вынудила ФБР действовать немедленно.

"Сегодня утром ФБР сорвало потенциальный террористический акт и арестовало нескольких человек в Мичигане, которые, как предполагается, планировали насильственное нападение на выходные Хэллоуина", - заявил директор ФБР Каш Патель.

Аресты и связь с другими радикалами

Рейды ФБР и полиции штата Мичиган были проведены в пригородах Детройта, в частности, в Дирборне и Инкстере. В ходе обысков были изъяты несколько легально приобретенных единиц огнестрельного оружия, а также компьютеры и мобильные устройства, которые будут использованы в качестве доказательств по делу.

Реклама

В результате операции двое были арестованы, еще трое были доставлены на допрос, среди них оказался по меньшей мере один 16-летний подросток. В ФБР подчеркнули, что угрозы для населения больше нет.

По информации Homeland Security Today, полицейские аналитики также проверяют возможную связь задержанной группы с другим громким инцидентом. Власти предполагают, что молодые люди могли вдохновляться или даже имели связь с 19-летним Аммаром Саидом, бывшим служащим Национальной гвардии штата Мичиган, арестованным в мае за планирование теракта против объекта армии США.

Напомним, в Польше задержан российский агент, который готовил теракты в странах ЕС. Кровавые нападения планировались в Польше, Литве и Германии с использованием взрывчатки, спрятанной в консервных банках.