ФБР создало опасный прецедент: при чем здесь Россия и чем это грозит Украине

Директор ФБР Кэш Пател / © apnews.com

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Директор ФБР Кэш Пател, назначенный Дональдом Трампом, начал беспрецедентное правоохранительное сотрудничество с Китаем и Россией для совместной борьбы с международной преступностью. Чиновник заявил, что новые договоренности уже позволили провести ряд успешных рейдов, несмотря на жесткое геополитическое противостояние между государствами.

Об этом пишет Reuters.

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Как работают новые договоренности и первые результаты

По словам главы ФБР, партнерство с Пекином работает в формате четырех специализированных рабочих групп, которые сосредоточены на противодействии кибермошенничеству, насильственным преступлениям против детей, распространению наркотиков и розыску международных беглецов. Американские агенты регулярно ездят в Китай, а в Соединенных Штатах каждый месяц принимают офицеров китайского Министерства общественной безопасности для обмена оперативными данными. Кэш Пател уже посетил Пекин в июле 2026 года, а на октябрь предварительно запланирован его аналогичный визит в Москву.

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В мае 2026 года ФБР совместно с китайской полицией и правоохранителями Дубая провели масштабную операцию «Песчаный доллар», во время которой арестовали более 300 человек, конфисковали 300 миллионов долларов и уволили тысячи жертв торговли людьми из мошеннических центров. Кроме того, совместная работа позволила ликвидировать 2 химических лаборатории и 3 связанных с ними вебсайта, изъять химикаты для изготовления фентанила, задержать 9 человек, экстрадировать в США важного подозреваемого в насильственных преступлениях, а также обезвредить международную сеть педофилов в Небраске.

По словам Патела, сотрудничество с российскими силовиками продолжается уже 15 месяцев в непубличном режиме и сосредоточено на обезвреживании международных преступных группировок. В то же время, директор ФБР подчеркнул, что новые партнеры никогда не заменят для США традиционный разведывательный альянс «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), который остается абсолютным приоритетом.

Риски шпионажа и критика экспертов

Внезапное сотрудничество с авторитарными режимами вызвало серьезное беспокойство в американском контрразведывательном сообществе, ведь Россия и Китай традиционно рассматриваются как главные источники шпионажа и кибератак на США. Бывший руководящий агент ФБР Джефф Крокер откровенно назвал эти страны врагами и предупредил, что китайские и российские спецслужбы обязательно используют официальный доступ к американским объектам как идеальное легальное прикрытие для проникновения и сбора разведданных.

Как отмечают аналитики международного центра Modern Diplomacy, передача даже ограниченной внутренней информации авторитарным режимам создает колоссальные угрозы национальной безопасности США. Государственный секретарь Марко Рубио также оценил взаимодействие с Пекином достаточно сдержанно, назвав прогресс в противодействии наркотрафику «незавершенной работой, которая продолжается».

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На фоне этой глобальной нестабильности подобные шаги Вашингтона принуждают насторожиться и Киев. Как предупреждает военный эксперт Валентин Бадрак в материале на сайте НАН Украины, какие-либо эпизодические партнерства США с осью Пекин-Москва формируют новый мировой порядок, в котором украинцам придется действовать крайне осторожно и гибко.

Сам директор ФБР уверяет, что контрразведка полностью контролирует ситуацию и применяет строгую проверку и усиленный физический и электронный надзор за каждым иностранным визитером. По мнению Патела, американская сторона ясно осознает враждебные намерения обеих стран, однако прагматические результаты для безопасности граждан США оправдывают такие риски.

Новый подход к международной безопасности

Глава Бюро убежден, что модель взаимодействия, отработанная в Китае и России, в будущем может быть успешно применена и к другим нетрадиционным партнерам по всему миру. По его мнению, правоохранительная деятельность является аполитической миссией, существенно отличающейся от задач традиционной военной разведки или дипломатии.

Успех совместного давления на криминальные сети доказал, что ФБР способен находить общий язык практически с любым государством. Главным условием такого сотрудничества остается возможность получать реальные практические выгоды и гарантировать защиту национальных интересов Соединенных Штатов.

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Напомним, между тем западные СМИ пишут, что Трамп отворачивается от НАТО . На фоне этих перемен Европа начала готовиться к войне с РФ самостоятельно. Но, несмотря на улучшение оборонных позиций европейцев, аналитики предупреждают о риске критического ослабления НАТО, если США хотя бы частично выйдут из Альянса.

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