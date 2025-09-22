ФБР закрыло расследование против «пограничного царя» Трампа, которого поймали на взятке

ФБР закрыло коррупционное дело против соратника Трампа / © Associated Press

«Пограничный царь» президента США Дональда Трампа, Том Хоман , принял 50 тысяч долларов наличными от агента ФБР под прикрытием. Это произошло в прошлом году в рамках коррупционного расследования, которое было закрыто после того, как Трамп вернулся в Белый дом.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с делом.

В рамках вероятной схемы Хоман, присоединившись к администрации Трампа, обещал контракты, связанные с иммиграцией, в обмен на деньги. Расследование в его отношении началось в августе 2024 года, в конце президентского срока Джо Байдена.

Детали корупционного дела

Дело против Хомана возникло в результате отдельного расследования по вопросам национальной безопасности, в ходе которого подозреваемый неоднократно упоминал Хомана и утверждал, что тот берет взятки в обмен на будущие правительственные контракты. Для проверки этой информации была организована операция под прикрытием, во время которой агенты сняли, как он берет $50 000 в сумке из сети ресторанов Cava.

По словам источников, Хоман утверждал, что будет хранить деньги в трастовом фонде до завершения своей службы в администрации Трампа.

После возвращения Трампа в Белый дом в январе расследование крупного жюри в Западном округе Техаса было закрыто. Эмиль Бов, исполнявший в то время обязанности заместителя генпрокурора, выразил недовольство расследованием, назвав его примером операции «глубинного государства», которая, по его мнению, контролируется неофициальными лицами.

Почему закрыли расследование

Директор ФБР Каш Патель и заместитель генпрокурора Тодд Бланш в совместном заявлении подчеркнули, что расследование было "явно политическим" и "еще одним примером того, как Министерство юстиции Байдена использовало свои ресурсы для преследования союзников президента Трампа".

«По этому делу, возникшему при предыдущей администрации, была проведена полная проверка агентами ФБР и прокурорами Министерства юстиции. Они не выявили никаких достоверных доказательств каких-либо уголовных правонарушений», — говорится в заявлении.

Расследование закрыто, и, как заявили в Белом доме, Хоман не принимал участия в заключении никаких правительственных контрактов. Представительница Белого дома Эбигейл Джексон назвала Хомана «карьерным офицером правопорядка и пожизненным государственным служащим», который «делает феноменальную работу от имени президента Трампа и страны».

Напомним, одним из первых решений, которые Трамп принял после возвращения в Белый дом, была отмена действия закона, запрещающего американцам давать взятки иностранным чиновникам. Американский президент считает, что этот закон хорошо смотрится только на бумаге, а на практике становится «катастрофой».