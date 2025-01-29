Федеральный суд США приостановил решение Трампа о замораживании внешней помощи

Федеральный судья США в Вашингтоне заблокировал решение президента Дональда Трампа о замораживании грантов и кредитов на сумму 3 триллиона долларов.

Об этом информирует The New York Times.

В сообщении указывается, что судья приняла решение приостановить действие указа Белого дома в ответ на иск группы активистов Democracy Forward. 3 февраля.

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Кроме того, рассматривается иск генеральных прокуроров 22 штатов и округа Колумбия, которые намерены заблокировать решение Трампа до окончательного пересмотра.

"Мы благодарны за эту административную остановку, которая даст нашим клиентам пора разобраться в хаосе, созданном поспешными и непродуманными действиями администрации Трампа", – заявила Скай Перриман, президент и исполнительный директор Democracy Forward.

Это решение стало вторым случаем, когда федеральный судья вмешался, чтобы приостановить расширенное толкование Трампом собственных полномочий и дать возможность продлить судебное разбирательство. земли

Ранее сообщалось, что США приостановили почти все программы международной помощи, в том числе и Украины.

Мы ранее информировали, что в Бюджетном управлении Белого дома "готовы слышать федеральные агентства", в том числе за рубежом. И если эти программы и проекты нужны и соответствуют указу президента Дональда Трампа, то США пересмотрят эти меры.

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