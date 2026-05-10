Фекальный апокалипсис в Энгельсе: город, откуда РФ атакует Украину, тонет в нечистотах
В Энгельсе Саратовской области, откуда российские бомбардировщики атакуют Украину, произошла масштабная авария на коллекторе. Город затапливает нечистотами, а более 200 тысяч человек остались без воды.
В Энгельсе, городе, откуда взлетают российские истребители, чтобы бомбить украинцев, массовый «фекальный апокалипсис». В городе разливаются нечистоты. В Энгельсе произошла авария на коллекторе, повлекшая затопление дворов и первых этажей домов нечистотами из канализации.
Об этом сообщают российские СМИ.
Энгельс тонет в фекалиях: в России произошла масштабная авария
В Энгельсе даже ввели чрезвычайную ситуацию.
Именно из Энгельса вылетают российские бомбардировщики, которые ночью сбрасывают ракеты на головы украинцев.
Из-за аварии на коллекторе пострадали минимум 200 тысяч россиян — они остались без воды на все майские праздники. Также пострадало их жилье, которое затопило фекалиями.
29 апреля на улице Менделеева в Энгельсе вышел из строя главный самотечный коллектор. Сперва его начали чинить, но потом в городе начались сильные осадки.
Ситуация в Энгельсе стремительно усугублялась. Дворы и первые этажи многоквартирных домов начало заливать фекалиями. В городе была введена чрезвычайная ситуация муниципального уровня.
Роспотребнадзор рекомендовал людям пить только кипяченую воду или воду из бутылок.
В городе образовалось целое озеро из нечистот. Для ликвидации аварии местным властям пришлось закупать технику в Ярославле. Во всем городе предупредили об отключении воды из-за необходимости ликвидации аварии. Коммунальщики просят россиян ничего не выбрасывать в унитазы и раковины.
Без напора воды отходы скапливаются в трубах россиян. После ремонта канализации город накроет поток мусора.
Жителям Энгельса придется еще минимум сутки жить без воды.
Напомним, празднование 9 мая в Москве прошло без демонстрации значительной военной мощи, после чего президент РФ сделал ряд манипулятивных заявлений.
Общаясь с прессой, Путин предположил, что война в Украине якобы «идет к завершению». При этом он в очередной раз прибег к замене понятий, утверждая, что именно Украина и Запад «загнали себя в колею», из которой не могут выбраться, надеясь на скорое поражение России.
Комментируя возможность диалога с Западом, глава Кремля назвал «лучшим и благоразумным» политиком бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Такой выбор закономерен, ведь Шредер долгое время работал в российских энергетических структурах и остается одним из ключевых лоббистов интересов Москвы в Европе.
На фоне международной изоляции и истощения ресурсов, эти заявления выглядят лишь, как попытка выдать желаемое за действительное.