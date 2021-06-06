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Фермер из Австралии показал, как он сжигает сотни мышей, которые уничтожают его урожай: фото

Фермер из Австралии показал, как он сжигает сотни мышей, которые уничтожают его урожай: фото

News.com.au

В Сети некоторые раскритиковал методы австралийского фермера.

Фермер из Австралии Эндрю в TikTok показал, как он сжигает мышей, которые уничтожают его урожай, в бочке емкостью 44 галлона (примерно 166,5 литров). Подобные методы понравились не всем.

Об этом сообщает news.com.au.

Нашествие мышей массово уничтожает урожай в сельских районах Нового Южного Уэльса Австралии. Поэтому фермер Эндрю пошел на крайние меры. Он поместил сотни грызунов из своего зернового конвейера в горящую бочку на 44 галлона. Видео Эндрю загрузил на платформу TikTok. По его словам, эти мыши залезли в его урожай, чтобы гнездиться там и уничтожить его.

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В Сети одни похвалили метод Эндрю. Однако многих людей это разозлило и они раскритиковали фермера. Некоторые пользователи заявили, что мышей можно было убить гуманнее, однако фермер Эндрю поинтересовался, а как по их мнению выглядит "гуманнее убийство". Другие пользователи отметили, что публикация такого видео — это жестокое обращение с животными.

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На следующий день фермер Эндрю опубликовал еще одно видео, на котором видно, как мыши бегут из зернового конвейера, но на этот раз под ними не было горящей бочки.

© News.com.au
News.com.au

Напомним, австралийских фермеров терроризируют мыши.

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