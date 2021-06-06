Фермер из Австралии показал, как он сжигает сотни мышей, которые уничтожают его урожай: фото

В Сети некоторые раскритиковал методы австралийского фермера.

Фермер из Австралии Эндрю в TikTok показал, как он сжигает мышей, которые уничтожают его урожай, в бочке емкостью 44 галлона (примерно 166,5 литров). Подобные методы понравились не всем.

Об этом сообщает news.com.au.

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Нашествие мышей массово уничтожает урожай в сельских районах Нового Южного Уэльса Австралии. Поэтому фермер Эндрю пошел на крайние меры. Он поместил сотни грызунов из своего зернового конвейера в горящую бочку на 44 галлона. Видео Эндрю загрузил на платформу TikTok. По его словам, эти мыши залезли в его урожай, чтобы гнездиться там и уничтожить его.

В Сети одни похвалили метод Эндрю. Однако многих людей это разозлило и они раскритиковали фермера. Некоторые пользователи заявили, что мышей можно было убить гуманнее, однако фермер Эндрю поинтересовался, а как по их мнению выглядит "гуманнее убийство". Другие пользователи отметили, что публикация такого видео — это жестокое обращение с животными.

На следующий день фермер Эндрю опубликовал еще одно видео, на котором видно, как мыши бегут из зернового конвейера, но на этот раз под ними не было горящей бочки.

News.com.au

Напомним, австралийских фермеров терроризируют мыши.

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