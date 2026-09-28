Фермерша помешала возможной атаке на авиабазу в Великобритании: что она сделала

Фермерша в Британии помешала возможной подготовке теракта

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В Великобритании стражи порядка задержали пятерых мужчин после того, как бдительная местная фермерша случайно помешала возможной подготовке теракта вблизи стратегической авиабазы ВВС США «Фэйрфорд» в графстве Глостершир. Задержанию предшествовала масштабная спецоперация с привлечением вооруженной полиции и объявлением чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Lad Bible.

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Фермерша в Британии помешала возможной подготовке теракта: подробности

Как рассказала сама женщина, которая попросила не разглашать ее имя, все произошло поздно ночью, когда она возвращалась домой в поселок Велфорд после вечеринки. На дороге неподалеку от военного объекта она заметила микроавтобусы, которые блокировали проезд, и большую группу подозрительных молодых людей в худи и балаклавах.

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«Они, наверное, увидели яркие фары и подумали, что мы полиция, и запаниковали. Похоже, этим я просто сорвала все, что они планировали», — говорит женщина.

По словам фермерши, ее внезапное появление полностью испортило планы злоумышленников. Женщина немедленно набрала экстренный номер 999, после чего полиция прибыла на место происшествия примерно через 15 минут. Местные жители хорошо знали о режиме повышенной готовности на базе из-за потенциальной угрозы.

Женщина также упомянула, что на автомобилях были нанесены фальшивые надписи и телефонные номера. Сначала она решила, что машины просто бросили, но в тот же момент увидела группу мужчин. Тогда женщина резко ускорилась, выехала из опасной зоны и дополнительно предупредила соседей в локальном чате в WhatsApp, чтобы они немедленно закрыли двери своих домов.

«Когда я думаю об этом сейчас — и о том, что могло бы произойти, если бы они попытались помешать мне уехать, — понимаю, что мне очень повезло. Просто невероятно осознавать, что ты лицом к лицу столкнулась с потенциальными террористами и, возможно, сорвала террористический замысел. Было очевидно, что они только что прибыли на место. Слава Богу, мы их заметили».

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Характеризуя злоумышленников, фермерша добавила, что группа молодых людей была похожей на выходцев с Ближнего Востока. Они начали убегать за деревья. Некоторые из них были в масках или балаклавах. По ее словам, часть из них побежала в поля, а другие — в сторону самой авиабазы.

«Мы поняли, что ситуация достаточно серьезная. Мы знали, что еще до прошлой ночи была реальная угроза террористического нападения на авиабазу. Итак, как только я их увидела, меня это обеспокоило. Ведь не каждый день увидишь людей в масках, бегающих среди ночи — в половине второго — в сельской местности вблизи режимного военного аэродрома».

На событие уже отреагировал президент США Дональд Трамп. В своем заявлении в воскресенье, 27 сентября, он отметил успешную работу спецслужб.

«Это было отлично. Сотрудничество с британцами прошло просто невероятно. Мы вели расследование по ним; они планировали нанести серьезный вред нашему объекту, и наша совместная работа дала отличный результат. Возможно, это был Скотленд-Ярд — точно не знаю, мы ведь сотрудничали со многими их подразделениями. Мы долго следили за ними и в конце концов их задержали. Спасибо», — сказал Трамп.

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В то же время в полиции Глостершира уточнили хронологию событий. Оказывается, первый сигнал о трех подозреваемых микроавтобусах, двигавшихся в направлении военной базы RAF Fairford, поступил в дежурную часть в 00:45 — почти за час до экстренного звонка фермерши.

Во время пресс-конференции заместитель главного констебля полиции Глостершира Ричард Окон подтвердил, что пятерых задержанных сначала подозревали в нарушении Закона о взрывчатых веществах. Однако дальше правовую квалификацию расширили и сейчас им дополнительно инкриминируют подготовку террористического акта.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем назвал инцидент «глубоко тревожным» и заверил, что власти продолжат принимать все необходимые меры для безопасности граждан.

На авиабазе в Британии задержали мужчин со взрывчаткой

Напомним, у авиабазы ВВС США «Фэйрфорд» в Великобритании правоохранители задержали нескольких мужчин по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчаткой.

В связи с этим власти объявили о чрезвычайной ситуации, окружили район и эвакуировали жителей села Велфорд в местный центр досуга. На месте работает армейская служба обезвреживания боеприпасов, которая обследует транспортные средства. Задействовано около 30 единиц спецтехники. Полиция сообщила, что ситуацию удалось взять под контроль, а в правительстве отметили, что премьер-министр Энди Бернем получает оперативные отчеты.

Обострение произошло на фоне разрешения британского правительства использовать авиабазу «Фэйрфорд» для ударов по иранским ракетным объектам, которые атаковали судна в Ормузском проливе, после чего Иран предупредил, что любая задействованная база станет целью. Кроме того, недавно проводились инструктажи для операторов критической инфраструктуры из-за роста беспокойства по поводу возможных российских диверсий и кибератак.

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