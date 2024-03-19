Фермеры устроят "апокалипсис" на дорогах Польши: объявлены сотни акций протеста по всей стране – карта

В Польше, в среду, 20 марта, фермеры проведут сотни акций протеста. Они предупреждают о блокировке дорог более чем в 500 населенных пунктах – на улицы и трассы выедет сельхозтехника.

Об этом пишет RMF24.

Забастовщики также заблокируют около десяти важнейших автодорог, ведущих в Варшаву.

"В среду нас ждет Армагеддон", – написало польское издание и показало карту предстоящих протестов.

Карта протестов в Польше, которые проведут фермеры 20 марта/Фото: скриншот

Всех, кто в Польше, просят по возможности 20 марта избегать использования личного транспорта и пересесть на общественный.

В общей сложности сообщается о около 580 акциях протеста, в которых примут участие почти 70 тысяч фермеров. По данным местных властей, блокировка дорог начнется с самого утра 20 марта. В Варшаве и окрестностях фермеры, в частности, выйдут на протесты с 6 утра по местному времени.

Однако фермеры протестуют не только в пределах Польши. Перекрытым остается движение грузовиков на границе с Украиной, блокада продолжается на границе Германии.

Напомним, заместитель министра экономики Тарас Качка отметил, что блокада границы грозит значительным финансовым ущербом не только Украине, но и Польше.

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