Фестиваль огня завершился трагедией: 19 человек погибли, 5568 получили ранения — подробности

В Иране во время празднования Фестиваля огня Суры погибли 19 человек, еще 5 568 получили ранения.

Об этом сообщает TRT.

В Тегеране, во время празднований после ифтара, люди разжигали костры, прыгали через них, запускали фейерверки и использовали самодельные взрывные устройства. Несмотря на заявления полиции об использовании беспилотников для выявления лиц, применяющих взрывчатые вещества, подобные инциденты не удалось предотвратить.

Согласно данным, 338 человек стали инвалидами из-за потери конечностей, а 1557 получили серьезные ранения глаз во время празднований.

В Иране, где по хиджре используют солнечный календарь, дети и молодежь празднуют последнюю среду года перед Наврузом, прыгая через костры и запуская фейерверки, а также взрывая самодельные взрывчатые вещества.

Подготовка взрывчатых веществ во время празднований в Иране ежегодно вызывает несчастные случаи, которые уносят десятки жизней и покидают сотни раненых.

Напомним, ранее мы писали о том, что у побережья Калифорнии произошел пожар на небольшом частном судне. В огне погибли 34 человека.

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