"Февраль длится год": Россией прокатились антивоенные митинги и протесты (фото, видео)

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину по всей России активисты вышли на антивоенные пикеты с акцией "Февраль длится год".

В разных частях России храбрецы кладут цветы к памятникам, связанным с Украиной и клеят антивоенные плакаты. Поэтому к местам протестов уже приставили российскую полицию.

Об этом сообщает движение "Весна".

Так, в Виксе на протест с плакатом "Мир – Украине. Солдат – домой" вышел городской депутат Дмитрий Мочалин. Вскоре мужчину задержали.

Также на антивоенный пикет вышли в Ярославле и Королеве. А в Хабаровске и Владивостоке мужчины взяли с собой плакат "Нет войне — ибо не получите успеха" и фотографиями Путина. Смельчаков также задержали, в участке провели с ними "профилактическую беседу" и отпустили.

В центре Санкт-Петербурга появилось множество антивоенных плакатов: "Второй год, каждый месяц – февраль, каждый день – двадцать четвертый". Также в городе начали развешивать черные ленты. Кроме того, в городе у памятника поэтессе украинского происхождения Анне Ахматовой также появился мемориал в память о погибших украинцах.

В то же время возле памятника Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге тех, кто хочет возложить цветы, задерживают. В Москве у памятника Лесе Украинке проверяют документы.

В Ульяновске тоже был создан мемориал в память о жертвах войны. Он появился у памятника "Матерям, возложившим на алтарь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов своих детей". А в Петропавловске-Камчатском активисты нарисовали граффити с антивоенным высказыванием: "Идет война. Молчанием предаётся Бог".

В Барнауле мемориалы в память о жертвах войны создали на площади Советов (куда приставили российскую полицию) и у Исаковских часов.

В Тольятти мемориал был организован у памятника жертвам политических репрессий. А в Москве в это время присоединились к акции "Женщины в черном".

Акция "Февраль длится год" также прошла в других городах России. В частности, цветы в память жертв войны в Украине возложили в Армавире возле памятника матери и в Мурманске возле памятника жертвам интервенции.

Кроме того, россияне, выехавшие за границу, также вышли на немногочисленные акции протестов. Митинги прошли в Нью-Йорке (США), Сиднее (Австралия), Хайфе (Израиль), Братиславе (Словакия), Окленде (Новая Зеландия). В Казахстане люди приносят цветы в посольство, консульства и другие места, связанные с Украиной.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что геноцидные действия Путина в Украине положительно оценивают 79% россиян.

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