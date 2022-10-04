Фейгин о Пескове: "Наплодил детей, а русский Ванька-дурачок должен за них подыхать в окопе"

Российский юрист и блоггер Марк Фейгин рассказал, почему детей российской властной элиты не отправляют воевать и где именно сейчас находятся дети спикера Путина – Дмитрия Пескова.

Фейгин напомнил, что Песков был женат четыре раза и имеет детей, ни один из которых не живет в России и не собирается воевать за призрачные мечты Путина.

Об этом Фейгин рассказал изданию "ГОРДОН".

"Песков четырежды женат. Дело даже не в количестве браков. Он наплодил детей. Ни один не живет в России", — подчеркнул российский правозащитник Фейгин.

По его словам, один из сыновей Пескова имеет фамилию Чоулз. Он живет в Лондоне.

"Фамилия у сына Пескова — Чоулз... Жена Пескова первая — она в Лондоне приземлилась, второй раз вступила в брак. Стала Чоулз. Сын был в совершенно невинном возрасте и стал Чоулзом", — рассказал Фейгин.

В то же время российский юрист говорит, что сын Пескова воевать за Россию не собирается, хотя это ему уже предлагали.

"Звонят из "Популярной политики" (ресурса Алексея Навального) этому Чоулзу и говорят: "Вы завтра в военкомат подойдите". Он: "Какой военкомат? Вы знаете мою фамилию? Вы знаете, кто я такой?" Вот примерно таким и есть отношение (детей российской элиты к войне – ред). Только российский Ванька-дурачок должен за них подыхать в окопе вообще непонятно за что", – говорит Фейгин.

Он подчеркнул, что мобилизованные россияне вообще не понимают, ради чего они должны умирать в Украине. Для этого Путин сочиняет бравады о том, что Херсон и Запорожье — якобы "русская земля".

"Он (Путин — ред.) пытается мотивировать солдат в окопах: "Вы умирать будете не за какой-нибудь абстрактный Херсон". Это ему важно продвинуть, он об этом специально говорит. "Это все наше. Это мы не куда-то пришли в чужую страну – мы же к себе. Это все наше". Ему важно, чтобы этим людям, которые сейчас мобилизуются, внушали, что "нет, мы идем отбирать не какую-нибудь землю у Украины, а будем свою российскую землю: вот, Херсон, Запорожье и т.д.", — объяснил Фейгин.

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