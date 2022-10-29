Фейгин заявил, что поражение России в Украине выгодно Китаю: "Пусть оно приползет на коленях"

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин считает, что Китай заинтересован в ослаблении России, ведь он сможет показать свое неоспоримое преимущество.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Ослабление Москвы и даже легкое поражение в Украине — выгодны Китаю. Да, конечно, если бы Москва выиграла за 2-3 дня войну, тогда это другой разговор, можно было бы списать Америку и так далее. Но такого не произошло. То есть, Москва ведь не победила в этой войне, не захватила Киев, а зачем помогать ей выбраться, не потеряв лицо, из этой войны", – отметил Фейгин.

Он добавил, что страна-агрессорка будет искать спасения именно в КНР.

"Напротив, пусть Россия потеряет лицо, пусть она приползет на коленях в Пекин, моля его спасти экономику, опоясанную санкциями, деиндустриализированную, с разрушенным ВПК, с таким же разрушенным промышленным потенциалом, который и был низким, но сейчас доведен до самого низкого уровня, страны третьего в четвертый мир, выехали специалисты, уехали айтишники, инженеры, которых вы собирались просто использовать как мясо, бросать как фарш, из которого никогда не будет котлет», – добавил он.

Напомним, что состоявшийся 27 октября министр иностранных дел КНР Ван И во время беседы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сказал, что Китай заявил о поддержке России "под лидерством Путина".