Шерехон Османова, которая притворялась племянницей Сергея Шойгу

В Москве раскрыта громкая афера: 27-летняя уроженка Узбекистана, сменившая имя на «Шерье Шойгу», обманула состоятельных россиян на более 100 млн руб. Мошенница представлялась племянницей бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и предлагала инвестировать в «собственную криптобиржу» под большие дивиденды.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

27-летняя уроженка Узбекистана Шерьехон Османова придумала громкую аферу, выдавая себя за родственницу российского экс-министра обороны. Женщина официально сменила фамилию — в паспорте она значилась как «Шерье Шойгу».

Мошенница убеждала состоятельных москвичей, что ее «семья владеет собственной криптобиржей», куда она якобы инвестировала 1,5 млн руб. и уже получила значительную прибыль. Истории звучали настолько правдоподобно, что потенциальные инвесторы передавали женщине крупные суммы, надеясь на быстрые дивиденды.

По словам адвоката Саида Ярахмедова, представляющего нескольких потерпевших, некоторые из людей отдали аферистке более миллиона рублей. Когда же они попытались вернуть деньги, «племянница Шойгу» бесследно исчезла.

В полицию уже поданы первые заявления — как на саму женщину, так и на ее мужа, который также взял себе фамилию Шойгу.

По предварительным оценкам, пара обманула людей на более чем 100 млн руб. Однако юристы не исключают, что реальный ущерб может быть значительно больше, ведь количество пострадавших продолжает расти.

К слову, в Японии 80-летняя пенсионерка потеряла около 5780 евро (миллион иен) после того, как познакомилась в Интернете с мошенником, который представился астронавтом. Во время переписки, переросшей в романтические чувства, фейковый «астронавт» попросил денег на «кислород» из-за «атаки» на его корабль в космосе. Женщина перевела средства.