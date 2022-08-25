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Фейковая "республика", которую не признала даже Беларусь, захотела присоединиться к путинскому Союзному государству

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Фейковая "республика", которую не признала даже Беларусь, захотела присоединиться к путинскому Союзному государству

Фото: Крым.Реалии

Самопровозглашенная "республика" Абхазия, которую не признала даже Беларусь, хочет присоединиться к путинскому Союзному государству.

"Власть" временно оккупированной части Грузии заявила, что им нравится перспектива стать частью Союзного государства России и Беларуси.

Об этом заявил самопровозглашенный "президент" Аслан Бжания, пишет "Медуза".

Бжания заявил, что идея Союзного государства "близка народу Абхазии".

"В случае такой перспективы, как Союзное государство, в которое войдут Россия, Беларусь и другие государства, которые хотели бы к этому Союзному государству присоединиться, мы с удовольствием поддержали бы эту идею и были бы полноправными участниками Союзного государства", – сказал Бжания в эфире пропагандистского телеканала.

Напомним, Беларусь уничтожила крупнейшее польское военное кладбище.

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