Фейковое "присоединение" так называемых "ЛНР" и "ДНР" к России обойдется ей очень дорого — британская разведка

После якобы "официального присоединения" так называемых "ЛНР" и "ДНР" к России эти территории потребуют значительных затрат российских финансов.

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года дорого стоят Кремлю. После фейкового "присоединения" этих территорий к РФ расходы на эти территории Украины для России возрастут.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" 31 декабря 2022 г. были якобы официально "включены в состав вооруженных сил России". Российский диктатор Путин во время визита в Ростов-на-Дону вручил формированием боевые знамена.

Россия утверждает, что так называемые "ЛНР" и "ДНР" являются "неотъемлемыми частями Российской Федерации" после фейковых референдумов о присоединении в сентябре 2022 года. Тем не менее с 2014 года Россия контролировала обе эти территории, создавая там 1-й армейский корпус "ДНР" и 2-й армейский корпус "ЛНР" и поддерживая их российскими военными.

Статус и идентичность "ЛНР" и "ДНР", вероятно, остаются предметом разногласий в российской системе. Еще до вторжения в феврале 2022 года эти территории требовали значительных расходов российских финансов. Теперь, когда Кремль открыто обязался их поддерживать, они, вероятно, потянут большие политические, дипломатические и финансовые затраты для России, которые продлятся долго после текущей фазы конфликта", — говорят в британской разведке.

Напомним, украинские военные уже приблизились к Сватово Луганской области. По словам главы региона Сергея Гайдая, из Сватового "администрация" так называемых "ЛНР" сбежала в Луганск.

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