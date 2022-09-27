Фэйковые референдумы РФ могут открыть "ящик Пандоры", который мы не сможем закрыть — посол США на Совбезе ООН

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заверила, что США никогда не будут признавать результаты так называемых псевдореферендумов РФ, проведенных на оккупированных территориях Украины.

Американская дипломат отметила, что США планируют внести резолюцию, осуждающую Россию за так называемые "референдумы".

С таким заявлением посол США выступила во время заседания Совета безопасности ООН, созванном через российские псевдорефрендумы, во вторник, 27 сентября.

"Мы знаем, что результаты фейковых референдумов были предварительно определены в Москве. Они не выражают волю украинского народа. Воля украинцев поняла каждый день, когда они борются за свое государство, защищая территориальную цельность и суверенитет. Украинский народ уже продемонстрировал, что он никогда не примет подчинения РФ. Этот Совет и международное сообщество должно поступить так же. Скажу четко. США никогда не будут признавать никаких захватов территорий Россией. Они будут считаться украинскими ", — подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

Посол США в ООН призвала партнеров Америки ввести соответствующие санкции против РФ и обеспечить поддержку Украине. Она подчеркнула, таким образом страны ООН защищают Хартию организации.

"Во время постоянных заседаний Рады мы постоянно слышали, что Хартию нужно уважить, но только призывать не достаточно. Мы должны защищать ее лично, то есть отстаивать Украину, и жертв зверств РФ. Мы должны осудить как агрессию РФ, так и попытки аннексии Украины. Это. продемонстрирует, что мы требует мира и чтобы Россия уважала Хартию ООН.Если мы так не сделаем, мы позволим РФ нарушать закон дальше.Россия начала эту войну, и я надеюсь, что любой член этого Совета поступит правильно, отстаивая международное законодательство и Хартию ООН, призывая РФ прекратить эти действия немедленно", – сказала она.

Дипломат предупредила РФ, в случае отказа от попыток аннексии Украины США дадут понять Москве, что ее ждет ответ за неуважение Хартии ООН.

"Борьба Украины — это не только борьба за выживание, но также — за демократию и сами принципы, которые нам дороги. Именно поэтому мы будем подавать резолюцию, осуждающую фейковые референдумы и призывать государства признать статус Украины и заставлять РФ отвести свои войска из Украины .Фейковые референдумы РФ могут открыть "ящик Пандоры", который мы не сможем закрыть. Соответственно, мы поощряем подтвердить приверженность Хартии ООН и противостоять этим вызовам. Если РФ выберет отгородиться от ответственности, тогда мы будем посылать в Москву, что мы будем защищать Хартию. Мы должны иметь храбрость и поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это защита наших коллективных дел. Это действительно мир и безопасность", — подытожила американская посол.

Напомним, 27 сентября в Нью-Йорке началось созванное по требованию Соединенных Штатов и Албании заседание Совбеза ООН. На нем планируют обсуждать ситуацию с так называемыми "референдумами" на оккупированных украинских территориях. ТСН.ua собрал самые главные заявления представителей разных стран.

ООН возьмется за Россию через псевдореферендумы на оккупированных территориях

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