"Фейс-контроль – белый": расистская вечеринка на Шри-Ланке может ускорить лишение виз россиян и украинцев

"Расистской" назвали местные жители русскую вечеринку на Шри-Ланке из-за анонса мероприятия, в котором организаторы предупредили о правилах: "Фейс-контроль: белый". Именно такое заявление вызвало волну негодования на острове. Это восприняли как признак расизма и теперь российских граждан, а также украинцев могут лишить права проживания там.

Об этом говорится в материале BBC.

Меньше внимания обратили по другому требованию организатора вечеринки – о исключительно белой одежде. Однако внимание общество заострило и на месте проведения вечеринки. Эту местность на острове уже называют "маленькой Москвой", потому что здесь проживают россияне, которых значительно увеличилось на Шри-Ланке после начала российского вторжения в Украину.

Скандал совпал с решением миграционных властей острова не продлевать туристические визы для российских, а также украинских граждан.

"Белая" вечеринка для экспатов: что известно о мероприятии

Объявление о "белой" вечеринке буквально всколыхнуло Шри-Ланку.

В соцсетях такую рекламу назвали "отвратительной" и "расистской":

"Как они осмелились приехать в "коричневую" страну и запретить местных!"

"Я знаю, что не все экспаты таковы, но такие вещи надо останавливать быстро и решительно"

Впоследствии организатор вечеринки в сообщении в инстаграмме под именем geo_ecstatic принес извинения за такую рекламу вечеринки, которая задумывалась как встреча экспатов – то есть иностранцев, живущих в стране длительное время. Он подчеркнул, что в объявлении речь не шла о "унижении или расизме".

"Мы хотели, чтобы на вечеринке встретились экспаты, живущие здесь долгое время и любящие Шри-Ланку", – написал организатор.

По его словам, после скандала и угроз ему пришлось покинуть страну.

"Я не ожидал, что это станет таким чувствительным моментом для такого количества людей. Признаю, что это была плохая идея… и мы такое написали из глупости. Я искренне извиняюсь у каждого, чьим чувством была причинена боль", – написал он.

Вечеринка была отменена.

Что говорят о "маленькой Москве" на Шри-Ланке

Вечеринка должна была состояться в Унаватуне на южном побережье Шри-Ланки в комплексе Sarayka Lounge, где также заявили, что "не поддерживали и не поддерживают расистские заявления организаторов".

Но, как полагают, и владельцы Sarayka Lounge, и организатор вечеринки являются гражданами России.

"Многие россияне приехали в город за последние два года, то есть за время, когда Россия ведет войну в Украине... Значительная доля туристического бизнеса в регионе, который даже получил название "маленькая Москва", сейчас принадлежит россиянам", — рассказал ВВС президент союза предпринимателей Унавантуны Рупасена Косватта.

Впоследствии участие россиян в скандальном инциденте косвенно подтвердили и в посольстве РФ в Коломбо. Там заявили, что "решительно осуждают все формы расовой дискриминации и национализма", и призвали российских граждан, живущих на острове, уважать местные законы и обычаи.

После упраздненной вечеринки на Шри-Ланке решили прекратить продление туристических виз для россиян, а заодно и для украинцев. Заявление об этом было сделано в миграционном ведомстве страны.

Впрочем, как заявил позже президент страны Ранил Викрамассингх, решение о непродлении виз приняли без согласия правительства, поэтому оно не является окончательным. Пока не ясно, каким может быть это окончательное решение, как и то, скольких оно будет касаться людей, ведь не у всех мог завершиться законный визовый срок.

Напомним, в конце 2023 года полиция Шри-Ланки провела недельную антинаркотическую операцию, в результате которой было задержано около 15 тысяч человек.

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