Fiat с "сюрпризом": в Польше мужчина угнал машину с пьяным пассажиром, а затем авто продал знакомому

В польском городе Явожно задержан мужчина, который угнал автомобиль с пьяным пассажиром, а через несколько дней продал машину знакомому.

Об этом сообщает Inpoland.

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Отмечается, что в полицию поступило сообщение о угоне автомобиля Fiat Punto возле одного из магазинов. Автомобиль был незаперт, а ключи были в замке зажигания. Этим воспользовался 37-летний вор.

"Муж заметил на заднем сиденье нетрезвого мужчины. Проснувшись, пассажир был удивлен и смущен происходящим. Он неразборчиво просил преступника взорвать его. Злоумышленник согласился на эту просьбу, а затем поехал дальше", — рассказали в полиции.

Через несколько дней польские правоохранители задержали 37-летнего мужчину. В его задержании помогли записи с камер видеонаблюдения. Как оказалось, в автомобиле также находились документы на транспортное средство. Этим воспользовался вор: через несколько дней он успел продать угнанный автомобиль знакомому.

Полицейские изъяли угнанный автомобиль и передали владельцу. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

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