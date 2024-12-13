Фицо анонсировал переговоры о продлении транзита российского газа через Украину

Словацкий премьер-министр не видит необходимости платить за газ больше по "геополитическим причинам".

На следующей неделе Словакия приступит к серии переговоров, чтобы обеспечить поставки российского газа через Украину после того, как действующий контракт закончится в конце этого года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

"Вы можете стать свидетелями в ближайшие дни, в том числе во время рождественских праздников, чрезвычайно интенсивных переговоров на разных уровнях и в разных странах, которые начнутся уже на следующей неделе", — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

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Фицо сказал, что стремится обеспечить продолжение транзита российского газа с востока во избежание уплаты дополнительных сборов за поставки по другим направлениям.

"Мы не видим ни одной нужды платить за газ больше, чем это необходимо, по геополитическим причинам", — сказал словацкий премьер, известный своей благосклонностью к Путину.

Он выразил убеждение, что будет найдено совместное решение для многих стран Евросоюза и сохранен транзит газа по территории Словакии и Украины.

Словацкое издание Dennik со ссылкой на министра экономики Денису Сакову сообщило, что в переговорах примут участие Еврокомиссия, Украина и страны ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что, готовясь к прекращению транзита российского газа по территории Украины, словацкая компания SPP подписала краткосрочный пилотный контракт на закупку природного газа в Азербайджане.

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