"Фицо быстро изменит позицию": журналист напомнил о территориальных претензиях Орбана к Словакии

Территориальные посягательства венгерского премьера Виктора Орбана могут использовать для изменения позиции премьер-министра Словакии Фицо по поддержке Украины.

Такое мнение высказали польский журналист Марек Сиерант в эфире Эспрессо.

"Дональд Туск очень хорошо знаком с Орбаном. Они знакомы более 15 лет. Поэтому Туск хорошо знает слабые места Орбана. Я думаю, что между Словакией и Венгрией можно разыграть очень интересную ситуацию, поскольку между Словакией и Венгрией существует определенный конфликт и в ЕС могут о это напомнить Фицо, который имеет националистические взгляды, как и Орбан. Дело в том, что на висящей в кабинете Орбана карте "Великой Венгрии" довольно большая часть Словакии изображена в границах Венгрии. Это можно использовать против Орбана", — пояснил Сиерант. .

По словам Сиеранта, Роберту Фицо невыгодно действовать против Европейского Союза.

"Словакии невыгодно действовать против ЕС. С Венгрией немного другая ситуация. Впрочем, я думаю, что Фицо очень быстро будет убежден в дальнейшей поддержке Украины. Тем более, что Чехия имеет на Словакию очень мощное влияние, а сами чехи очень проукраински настроены" — добавил. он.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное заявление о войне в Украине. Мол, даже с деньгами и всем западным оружием ей не удастся победить агрессорку Россию на поле боя.

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