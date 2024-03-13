Фицо говорит, что не изменит мнения о войне в Украине, несмотря на напряженность с Чехией

Фицо "рассорился" со своим чешским коллегой из-за Украины, но продолжает стоять на своем: помогать Киеву оружием не надо, нужны переговоры.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не планирует менять свое мнение по поводу войны в Украине, несмотря на конфликт с Чехией.

Об этом он сказал на фоне решения Чехии приостановить межправительственные консультации с его страной из-за разногласий во внешней политике – в частности, позиции относительно Украины, передает издание ČTK.

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"Ни меня не будет здесь завтра, ни господина Фиалы не будет здесь завтра, какая польза от всего этого? Послать сигнал на территории Словакии о том, что кто-то разочарован словацким премьер-министром. Это вещи, не принадлежащие нормальному современному дипломатическому словарю", – ответил Фицо Чехии.

Словацкий премьер сказал, что будет стоять на своем и не будет менять внешнюю политику. Он добавил, что Украина "нуждается в прекращении огня и мирных переговоров".

Недавно Чехия отменила совместное заседание кабинетов министров со Словакией из-за разногласий по отношению к России и Украине.

Фицо ответил, что Чехия якобы хочет поставить под угрозу двусторонние отношения со Словакией только потому, что "заинтересована в поддержке войны в Украине".

Напомним, что после победы на выборах Фицо заявил, что его страна испытывает "большие проблемы", чем помощь Украине, поэтому Словакия больше не будет поставлять Киеву оружие и боеприпасы.

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