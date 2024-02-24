Фицо назвал "виновников" войны в Украине, которая началась в 2014 году

Словацкий "друг Путина" снова отметился скандальными заявлениями, которые прозвучали особенно цинично в день, когда два года назад Россия начала полномасштабное вторжение.

В субботу, 24 февраля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей речи ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину цинично повторил кремлевские нарративы об "украинских неонацистах", "начавших войну" в 2014 году. Он также назвал членство Украины в НАТО поводом для начала Третьей мировой войны.

Видео своей речи словацкий премьер, которого не зря называют "другом Путина", опубликовал в соцсетях.

"Военное вторжение России в Украину является нарушением международного права. Но война началась в 2014 году с разгула украинских неонацистов", — объявил виновников войны пророссийский политик.

В то же время Фицо оправдал Путина во вторжении в Украину и сказал, что у российского диктатора якобы не было другого выхода, поскольку НАТО распространялось на восток. И для того чтобы остановить этот процесс, Путин начал воевать.

Он также утверждал, что вступление Украины в НАТО неприемлемо, поскольку возможное членство Украины в Альянсе станет предпосылкой "до начала Третьей мировой войны".

Словацкий премьер в очередной раз подчеркнул, что военное решение войны невозможно и резко осудил США и ЕС за помощь Украине. Фицо считает, что эта помощь не способствовала победе Украины, а укрепила позиции России и стимулировала продолжение войны.

По словам Фицо, стратегия Запада, включавшая финансовую и военную поддержку Украины в сочетании с санкциями против России и "ложной демонизацией" Владимира Путина, не сработала. Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, Россия "не стоит на коленях ни политически, ни экономически".

"Украина, Россия, Европа нуждаются в мире. И Украина, и Россия нуждаются в гарантиях безопасности от сильнейших международных игроков. Я не принимаю аргумент, что взаимное убийство украинцев и россиян должно продолжаться, чтобы Украина могла вести переговоры о более справедливых условиях", – заявил он.

При этом словацкий премьер не конкретизировал, на каких условиях может быть заключен мир между Украиной и Россией.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сразу после своего прихода к власти в прошлом году заявил о "провале" стратегии США и ЕС в отношении Украины и подготовке к "стандартизации" словацко-российских отношений после войны.

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