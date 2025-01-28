Фицо назвал Зеленского врагом Словакии – что именно он сказал

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал украинского президента Владимира Зеленского врагом Словакии.

Об этом говорилось в сообщении Dennik N.

"Наш враг – Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Мне он не нравится, потому что он вредит Словакии", – сказал Фицо.

По его словам, в Словакии считают "наиболее реалистичным" вариантом только возобновление транзита российского газа – например, если она будет покупать его на российско-украинской границе, "и этот газ транспортировался бы как словацкий через территорию Украины.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не уйдет в отставку с занимаемой должности, как этого требовали на прошедших накануне акциях протеста во многих городах страны. Причиной протестов является пророссийская политика главы правительства.

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