Фицо назвал Зеленского врагом Словакии – что именно он сказал

Словацкий премьер снова пригрозил заблокировать решение о помощи ЕС Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал украинского президента Владимира Зеленского врагом Словакии.
Об этом говорилось в сообщении Dennik N.
"Наш враг – Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Мне он не нравится, потому что он вредит Словакии", – сказал Фицо.
По его словам, в Словакии считают "наиболее реалистичным" вариантом только возобновление транзита российского газа – например, если она будет покупать его на российско-украинской границе, "и этот газ транспортировался бы как словацкий через территорию Украины.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не уйдет в отставку с занимаемой должности, как этого требовали на прошедших накануне акциях протеста во многих городах страны. Причиной протестов является пророссийская политика главы правительства.
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