Фицо не смог попасть на встречу с Еврокомиссией: его самолету не дали приземлиться в Брюсселе

В Бельгии на время ограничили из-за сбоя в работе авиадиспетчерской службы Skeyes.

Премьер Словакии Роберт Фицо не смог прибыть на встречу с Еврокомиссией, поскольку его самолету отказали в посадке в Брюсселе из-за временного закрытия воздушного пространства в Бельгии.

Об этом информирует издание STVR.

Издание сообщает, что в Бельгии на время ограничили из-за сбоя в работе авиадиспетчерской службы Skeyes.

Фицо летел в Брюссель, чтобы обсудить с представителями Еврокомиссии о решении Украины прекратить транзит газа в Словакию. Кроме того, он намерен встретиться с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Издание пишет, что теперь встречу перенесли на 3 февраля.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла Мирослава Кастрана и выразило ему резкий протест против критических заявлений Украины в сторону премьер-министра Роберта Фицо.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский ответил на последние угрозы словацкого премьера Роберта Фицо, чтобы заблокировать любую помощь от ЕС Украине.

Читайте также: