Фицо неожиданно сменил риторику и пообещал не мешать в поставке оружия в Украину — FT

Премьер-министр Словакии, симпатизирующий главе Кремля, во время встречи с Денисом Шмыгалем совершил поворот в сторону Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, считающийся дружественным в Россию, во время своего визита в Ужгород 24 января заявил, что его страна "действительно хочет поддержать и помочь" Украине.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Роберт Фицо, выигравший парламентские выборы в Словакии с риторикой по прекращению военной помощи Киеву и отказу от антироссийских санкций, во время встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем, заявил о "незначительных" политических разногласиях между странами. По его словам, это часть обычной "политической жизни".

"Мы действительно хотим вас поддержать, мы действительно хотим вам помочь", – сказал Фицо.

Кроме того, Фицо пообещал не мешать компаниям Словакии в поставках оружия в Украину по контрактам.

Он заверил, что Словакия поддержит заявку Киева на членство в ЕС и выделение макрофинансовой помощи ЕС для Украины.

Как пишет Financial Times, обещания Фицо в Украине резко контрастируют с его провокационными комментариями, которые он делал на выборах и даже в последние дни. Поэтому некоторые аналитики даже предполагали возможность срыва его сегодняшнего визита в Украину.

Так, эксочельщик МИД Словакии Павол Демеш отметил большое разногласие между риторикой Фицо внутри страны и за ее пределами.

"Я считаю, что Украина очень умело работала над тем, чтобы не допустить эскалации такого рода напряженности, но количество злостных заявлений Фицо в последнее время ошеломляет многих из нас, кто работал во внешней политике, потому что он испортил имидж нашей страны перед важным визитом", – сказал Демеш.

Добавим, что во время переговоров Денис Шмыгаль и Роберт Фицо договорились, в частности, что Братислава не будет блокировать покупку Киевом оружия и техники у словаков, поможет поставкам техники для строительства оборонных рубежей и разминирования.

В то же время, Словакия больше не будет посылать Киеву никакой военной помощи из составов своих вооруженных сил.

Скандальные заявления Фицо по Украине

Ранее Роберт Фицо заявлял, что Украина не суверенное независимое государство, а в украинской столице нет войны и продолжается "совершенно нормальная" жизнь.

Также Фицо намекал, что нашей стране придется пойти на территориальные уступки России и отказаться от своей земли, чтобы прекратить войну. По его мнению, это единственный способ прекратить вооруженный конфликт.

В украинском МИДе резко ответили на это скандальное заявление о "уступках по территориям" России. Представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что не может быть компромисса по территориальной целостности ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны.

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