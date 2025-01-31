Фицо обвинил грузинских добровольцев в Украине в причастности к подготовке переворота в Словакии

Словацкий премьер утверждает, что активисты и прозападная оппозиция хотят разжечь протесты и свергнуть правительство.

Мамуке Мамулашвили, командиру "Грузинского национального легиона", который воюет в Украине, и еще 9 людям в пятницу, 31 января, Словакия запретила въезд в страну. Их обвиняют в том, что они участвовали в заговоре оппозиции с целью свержения правительства.

Об этом пишет Reuters.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо который занимает активную пророссийскую позицию, утверждает, что Мамулашвили имеет связи с оппозицией и организаторами массовых антиправительственных протестов из объединения "Мир для Украины". По его словам, активисты и прозападная оппозиция хотят разжечь протесты и силой захватить правительственные здания. Оппозиция и активисты отрицают обвинения, хотя политика Фицо вызывает недовольство как западных союзников, так и внутри страны.

"Мы можем подтвердить, что за организацией протестов в Словакии стоит Грузинский национальный легион", – заявил Фицо на пресс-конференции.

На пресс-конференции Фицо показал фотографии Мамулашвили с активисткой протестной группы "Мир для Украины" Люси Штасселовой и комментатором интернет-издания dennikn.sk Мартином Шимечкой, отцом лидера оппозиции Михала Шимечки.

При этом Фицо не ответил на вопрос журналистов, как именно Мамулашвили участвовал в подготовке предполагаемого переворота.

Выступая в четверг на dennikn.sk, Мамулашвили опроверг какую-либо причастность к протестам в Словакии. Группа "Мир для Украины" сообщила на своей странице в Facebook в четверг, когда впервые появились обвинения, что фотография Штасселовой с Мамулашвили была сделана на публичных дебатах в Братиславе в 2023 году.

В заявлении говорится, что обвинения в связи между протестами в Словакии и грузинскими добровольцами являются "ложью и манипуляцией".

По информации Deutsche Welle "Грузинский национальный легион" - добровольческое военное подразделение, созданное в 2014 году из имеющих боевой опыт граждан Грузии, приняло активное участие в военных действиях на востоке Украины. На данный момент участвует в защите Украины от российского вторжения в составе 25-го батальона территориальной обороны Киевской области.

Напомним, накануне в Словакии задержали украинца из-за "угрозы госпереворота". В полиции заявили, что намерены его депортировать.

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