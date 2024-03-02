Фицо похвалил главного дипломата Словакии за встречу с Лавровым

Фото, на котором Лавров и Бланар пожимают друг другу руки, опубликовал МИД России.
На дипломатическом форуме в турецкой Анталии министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар пожал руку своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал это проявлением "суверенной словацкой внешней политики".
Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.
"Я знал об этой встрече, я полностью рекомендовал ему встретиться с российским министром", – сказал Фицо.
По словам словацкого премьера, эта встреча является примером "нашей сбалансированной и суверенной словацкой внешней политики по отношению ко всем сторонам мира".
Фото, на котором Лавров и Бланар пожимают друг другу руки, опубликовал МИД России.
До сих пор ни один глава МИД стран ЕС, кроме венгерского министра Петера Сийярто, не запятнал себя встречами с Лавровым, который еще в 2022 году вместе с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным попал в санкционный список Евросоюза.
Помимо Бланара на дипломатическом форуме в Турции Лавров встретился с представителями Узбекистана, Кыргызстана и африканской страны Эсватини.
Сообщается, что министры иностранных дел якобы говорили о возможностях, которые может принести мирный саммит в Швейцарии.
Реакция словацких политиков
Оппозиционные политики в Словакии подвергли критике эту встречу главного дипломата страны с Лавровым.
"Министр Бланар встретился с главным дипломатом государства, который называет Словацкую Республику своим врагом, напавшим на соседнее государство и чьи представители указывают, что их кампания может не закончиться Украиной... Действующее правительство больше не видит Словакии на Западе, но оно видит себя скорее в авторитарном направлении и подражании диктаторскому режиму", — прокомментировал вице-председатель партии "Прогрессивная Словакия" Томаш Валашек.
Глава парламентской фракции партии "Свобода и Солидарность" Бронислав Гриллинг заявил, что Роберт Фицо перенимает риторику российской пропаганды и льстит Кремлю и Путину вместо того, чтобы сотрудничать с партнерами в ЕС и НАТО. "Встреча Бланара с Лавровым является явным враждебным жестом в отношении наших союзников", – сказал он.
Напомним, 24 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей речи ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину цинично повторил кремлевские нарративы об "украинских неонацистах", которые "начали войну" в 2014 году. Он также назвал членство Украины в НАТО поводом для начала Третьей мировой войны.
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