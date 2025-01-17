Словацкий политик снова говорил о вреде для Евросоюза из-за отмены транзита российского газа через Украину.

В пятницу, 17 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо позвонил по телефону канцлеру Германии Олафу Шольцу и пожаловался на решение украинского президента Владимира Зеленского прекратить транзит российского газа в Европу.

Об этом словацкий премьер сообщил в своем сообщении на Facebook.

Словацкий политик, занимающий откровенно пророссийскую позицию, в разговоре с немецким канцлером убеждал, что отсутствие транзита газа из России не только вредит Словакии, но и наносит ущерб Евросоюзу.

"Если решение президента Зеленского не изменится, Словакия начнет ответные меры", — снова пригрозил Фицо.

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Словацкий премьер также уведомил Олафа Шольца о своем желании встретиться с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января. Однако, по его словам, украинский президент не ответил на это приглашение, а пригласил его в Киев.

При этом Фицо не объяснил, почему он отказывается ехать в украинскую столицу. Вместо этого он раскритиковал визит в Киев представителей словацкой оппозиции, которые, по его словам, "слепо и некритически стоят на украинской стороне и предпочитают украинские интересы словацким".

Премьер-министр Словакии в своем сообщении в очередной раз напугал своих соотечественников тем, что в случае смены власти оппозиционеры будут поддерживать членство Украины в НАТО, а это якобы обязательно означает "присутствие словацких солдат на территории Украины как части западных вооруженных сил, направленных против России”.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 января, встретился в Киеве с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с ее лидером Михалом Шимечко.

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