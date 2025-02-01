Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине, если не будет выполнено его условие

Словакия сохраняет поддержку Украине, но Фицо предупредил о возможном использовании вето в ЕС по поддержке Киева.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не прекратит поставки энергоносителей и гуманитарной помощи Украине в ответ на остановку транзита газа через территорию Словакии.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Сообщается, что в то же время Словакия намерена воспользоваться правом вето в Европейском Союзе, если речь пойдет о вопросах, касающихся поддержки Украины. Фицо подчеркнул, что для Словакии важно восстановить газовый транзит, но гуманитарная помощь будет продолжена.

Напомним, ранее мы писали о том, что Фицо обвинил грузинских добровольцев в Украине в причастности к подготовке переворота в Словакии.

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