Фицо сделал неожиданное заявление о военной поддержке Украины

Словацкий премьер утверждает, что его стране больше нечего дать Украине.

На внеочередном саммите ЕС, который состоится 17-18 апреля, для Словакии важнее всего получить гарантию, что военная помощь Украине – это дело двусторонних отношений.

Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, часто высказывающий пророссийскую позицию по войне в Украине, сообщает словацкое агентство TASR.

Он отметил, что в контексте Украины на саммите будут обсуждаться поставки систем противовоздушной обороны. При этом Роберт Фицо подчеркнул, что Словакии больше нечего дать Украине, раскритиковав предыдущее правительство за предоставление Украине системы С-300. Он заявил, что никогда бы этого не сделал.

Также читайте Италия выведет из Словакии свою систему ПВО: Фицо возмутился

Однако, как отметил глава правительства Словакии, если на саммите будут выдвинуты положения о том, что такая поддержка является двусторонним делом, он не будет возражать.

Словацкий премьер также упомянул совместное заседание правительств Словакии и Украины, указав на различные формы помощи, которую Словакия оказывает Украине, например, помощь в разминировании.

В то же время он подчеркнул, что конфликт в Украине, по его мнению, не имеет военного решения.

Напомним, премьер-министр Роберт Фицо считает, что интересы Словакии "будут поставлены под угрозу", если Украина присоединится к НАТО.

Читайте также: