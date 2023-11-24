Фицо сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал войну между Украиной и Российской Федерацией "замороженным конфликтом". По его словам, этот "конфликт" нельзя разрешить путем предоставления оружия украинской армии.

Такое заявление глава словацкого правительства сделал в пятницу, 24 ноября, во время встречи в Праге с премьер-министром Чехии Петером Фиалой, передает Associated Press.

Роберт Фицо, после победы своей партии на парламентских выборах в Словакии вернувшийся на должность премьер-министра, сказал, что хотел бы, чтобы российская и украинская стороны сели за стол переговоров. Однако он не сказал, как этого добиться.

Премьер-министр Чехии, которая остается решительной сторонницей Украины и предоставляет нашему государству тяжелое вооружение, отметил, что у него со словацким коллегой "различные взгляды на некоторые вопросы".

Фицо отметил, что уважает позицию Чехии и подтвердил, что Словакия готова предоставить Украине гуманитарную помощь.

Он сказал, что не видит причин для поездки в Киев, но сообщил, что будет говорить по телефону со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем о том, что нужно стране накануне предстоящей зимы.

Словакия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставляла оружие для защиты от агрессии и открывала свои границы для бежавших от войны беженцев.

Помимо прекращения поставок оружия Фицо также выступает против санкций ЕС против России и хочет заблокировать Украине вступление в НАТО.

Напомним, ранее назначенный премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, что его правительство не будет поддерживать Украину военной помощью.

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