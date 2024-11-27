Фицо согласился отпраздновать с Путиным "победу над фашизмом"

В среду, 27 ноября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что "с удовольствием" принял приглашение российского президента Владимира Путина отпраздновать в Москве "победу над фашизмом" 9 мая 2025 года.

Об этом сообщает издание Aktuality со ссылкой на соцсети главы словацкого правительства.

В издании отметили, что Роберт Фицо может стать первым представителем Словакии, который прибудет в Кремль с официальным визитом после полномасштабного вторжения России в Украину.

В своем сообщении в соцсетях словацкий премьер отметил роль Красной армии и Советского Союза в разгроме фашизма и победе в жестокой мировой войне. По его словам, граждане Словацкой Республики "с благоговением и уважением вспоминают все юбилеи и события, связанные с освобождением нашей территории Красной Армией в 1944-1945 годах".

Также читайте Зеленский пообщался с Фицо: что сказал глава украинского государства

Премьер-министр также говорит, что его правительство поддерживает наследие борьбы с фашизмом, а также "историческую правду" о Второй мировой войне и роли Красной армии в ней.

“В 2025 году правительство Словакии возьмет на себя опеку над организацией нескольких мероприятий, кульминацией которых станут майские торжества победы над фашизмом. В духе вышеизложенного естественно, что я как премьер-министр Словацкой Республики очень заинтересован в участии в официальных торжествах по случаю Победы над фашизмом, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение президента Российской Федерации В. Путина поучаствовать в этих важных торжествах, что я и сделаю”, – заявил Роберт Фицо.

В издании отметили, что оппозиция критикует решение словацкого премьер-министра.

“Мы понимаем, что Роберт Фицо не мог дождаться приглашения на военный парад от своего политического образца для подражания – диктатора Владимира Путина. К сожалению, для всей Словакии его участие в празднованиях в Москве будет означать международный позор, ведь ни один из премьер-министров развитых стран Европы, кроме Фицо и Орбана, не станет статистом для убийцы Путина”, – прокомментировал глава словацкого парламентского клуба Михал Шипош.

Напомним, ранее в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует посетить Москву 9 мая 2025 года, когда в России будут праздновать 80-летие победы во Второй мировой войне.

Читайте также: