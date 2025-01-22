Фицо созывает Совет безопасности из-за угрозы "майдана" и захвата власти: что известно

Фицо заявил, что полученная информация касается планов оппозиции и неправительственного сектора, направленных на свержение правительства.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созывает заседание Совета безопасности Словацкой Республики в четверг, 23 января. На встрече будут обсуждаться данные, представленные Службой информации Словакии, о планах оппозиции свергнуть правительство страны.
Об этом пишет словацкое издание "Teraz.SK".
Фицо заявил, что полученная информация касается планов оппозиции и неправительственного сектора, направленных на свержение правительства. По его словам, это правительство "построено на принципе результатов демократических парламентских выборов".
Премьер добавил, что оппозиция не желает вести честную политическую конкуренцию, а на территории Словакии находится группа "экспертов", участвовавших в событиях в Грузии и на украинском Майдане. Он отметил, что эта группа финансируется Соединенными Штатами.
Фицо также сообщил, что план предусматривает захват правительственных построек, таких как парламент и президентский дворец. Он подчеркнул, что в случае таких действий силовые структуры должны вмешаться, поскольку это нарушение закона.
"В нормальном демократическом правовом государстве силовики вмешиваются, потому что это нарушение закона, даже в некоторых случаях нарушение уголовного закона", – сказал Фицо.
По словам премьера, Совету безопасности поручат ввести превентивные меры по предотвращению эскалации. Среди них – усиленный надзор за правительственными зданиями.
Заместитель председателя парламента Тибор Гашпар отметил, что информация из отчета СИС является серьезной.
Оппозиционные партии Словакии объявят вотум недоверия правительству премьер-министра Роберту Фицо.
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