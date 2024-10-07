После громкого заявления о НАТО: Фицо высказался о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет блокировать Украине путь в ЕС, однако отметил негативное отношение к членству Украины в НАТО.

Об этом он сказал на межправительственной встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем, пишет "Европейская правда".

По словам Фицо, Словакия на 100% поддерживает вступление Украины в ЕС, однако, к членству в НАТО относится "холодно".

"Открыто говорю, мы холодно относимся о вопросе членства Украины в НАТО, но в отношении ЕС на 100% вас поддерживаем. Ваше членство будет важным и ценным для нас ", – отметил словацкий премьер.

Он подчеркнул, что Словакия активно поддерживает предоставление статуса члена ЕС Украине.

"Будут страны в ЕС, которые будут желать, чтобы этот процесс вступления Украины в ЕС не был бы столь быстрым. Мы не будем такими... Многое зависит от вас, от ваших реформ. Но мы не будем никаких препятствий класть на вашем пути ", – добавил Фицо.

Напомним, Словакия поддерживает стремление Украины по вступлению в ЕС, однако против того, чтобы она стала членом НАТО.

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