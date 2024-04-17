Фигурант «Миротворца» и прокси Кремля на Кавказе стремится стать еще и Нобелевским лауреатом

В Москве активно продвигают номинирование бизнесмена и политика Рубена Варданяна на главную премию планеты. В Кремле убеждены: бывший российский агент в Карабахе и друг Путина вполне подходящая кандидатура для получения самой желанной премии мира.

Об этом пишет « Фокус».

Сам Варданян известен как один из руководителей российской оффшорной компании «Тройка Диалог». Согласно расследованию OCCRP, через эту компанию тайно переводились деньги близким друзьям Путина. В 2006-2013 годах через счета оффшорных сетей Варданяна прошло более $4,6 млрд. В 2020 г. главный российский оппозиционер Алексей Навальный, недавно уничтоженный кремлевским режимом, обвинил Варданяна во взяточничестве в размере около $50 млн.

В 2022 году Варданяна, как и других прокси Путина, включили в проект новых санкций США.

В июне 2023 г. по инициативе Службы безопасности Украины (СБУ) его внесли в украинскую базу пособников российской агрессии «Миротворец» с характеристикой: «Пособник российско-фашистских захватчиков и террористов. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан... подлежит немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО».

Через два месяца экс-глава Совбеза армянского анклава в Карабахе Самвел Бабаян сообщил Общественному ТВ Армении, что в 2022-2023 г. Варданян выполнял на Южном Кавказе функции российского агента. По данным влиятельного издания The Washington Times, также существует связь Варданяна с режимом аятолл.

Используя международный авторитет Нобелевского комитета, кремлевские пропагандисты рассчитывают отбелить Варданяна в глазах Запада.

Если он получит одну из самых престижных мировых премий, то под ореолом «миротворца», Москва в будущем сможет снова использовать его в своих интригах на Южном Кавказе. Ведь еще в начале прошлого года Кремль рассматривал Варданяна как реального кандидата на пост премьера Армении – в случае свержения прозападного Никола Пашиняна.

Об этом почти открыто высказывались экс-министр и бывший заместитель министра обороны Армении, а Общественное ТВ республики даже внесло Варданяна в «черный список» из-за нападок на главу правительства.