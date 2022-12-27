Филиппины накрыло смертельное наводнение: сколько людей погибло и какие последствия

Из-за мощных наводнений, накрывших юг Филиппин, погибли, по меньшей мере, 13 человек. В настоящее время спасатели ищут еще 23 человека, которых считают пропавшими без вести.

Об этом сообщает Rappler.

Большинство смертей были вызваны утоплением в результате внезапных наводнений после того, как два дня проливных дождей сорвали празднование Рождества и заставили более 45 тысяч человек эвакуироваться в центры приюта.

Спасательные операции продолжаются. Вода затопила десятки дорог и снесла жилые дома.

Береговая охрана также сообщила, что сильный ветер и большие волны потопили рыбацкую лодку в день Рождества у побережья центрального острова Лейти. Двое членов экипажа погибли, еще шесть были спасены.

WATCH: Общество от Филиппинского Red Cross (PRC) показывает 176 человек, включая детей и ребят, которые были увлечены flash floods в Цингооге, Misamis Oriental on Christmas Day. pic.twitter.com/6RT1JabtOh — Philippine News Agency (@pnagovph) December 27, 2022

Напомним, в Канаде из-за снежного шторма с рельсов сошел грузовой поезд. В результате аварии было остановлено пассажирское сообщение между крупнейшими городами страны. Снегопад вызвал масштабное ДТП с участием 100 автомобилей.

Соединенные Штаты Америки также охватил один из самых сильных за последние годы шторм, принесший сильные снегопады и мороз. Из-за бури погибли, по меньшей мере, 16 человек.

В Японии из-за сильного снегопада погибли 17 человек, по меньшей мере 93 получили ранения, а сотни домов остались без электричества.

В Рио-де-Жанейро наводнение унесло не менее 23 жизни | Новости мира

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