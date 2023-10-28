Фильм, снятый журналистом "1+1", показали в столице Словении

В Представительстве Европейской Комиссии в Любляне (Словения) прошла презентация и показ документального фильма "Абсолютное зло" о военных преступлениях России в Украине. Фильм был снят журналистом "1+1" Андреем Цаплиенко вместе с оператором и фотокорреспондентом Игорем Захаренко. Эта документальная работа стала результатом сотрудничества "1+1 Медиа" и телестудии Госпогранслужбы при поддержке Офиса омбудсмана Украины.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Словении.

Показ фильма организовал посол Украины в Словении Андрей Таран и команда дипломатов украинского посольства.

Среди гостей показа были, в частности, Госсекретарь по вопросам национальной и международной безопасности А. Бенедейчич, генеральный директор Службы разведки и безопасности Минобороны Словении А. Фефер, представитель Европейской Комиссии в Любляне Е. Ерше, послы, дипломаты и военные атташе стран, аккредитованных в Любляне.

Авторы фильма предупредили гостей показа, что специально не заретушировали кадры жестокости, поскольку их фильм это "скорее, не художественное произведение, а, прежде всего, документация военных преступлений".

"Фильм "Абсолютное зло" вызвал очень глубокую эмоциональную реакцию зрителей. Несмотря на то, что полномасштабная агрессивная война России против Украины длится уже почти два года, иностранные зрители были чрезвычайно поражены уровнем жестокости и варварства регулярных российских войск и их преступлений. Некоторые из гостей показа признались, что и не подозревали, что российские солдаты в Украине совершают не менее ужасные преступления, чем боевики ХАМАС в Израиле", — отметили в посольстве.

На что автор фильма Андрей Цаплиенко отметил, что между первыми и последними есть только одна разница.

"Боевики ХАМАС – это незаконное вооруженное формирование. Российская армия это легальная силовая структура, действующая в интересах своего государства", — сказал журналист.

В своей речи перед фильмом военный корреспондент "1+1" попытался убедить зрителей, почему фильм "Абсолютное Зло" стоит посмотреть людям в Европе, которых война в Украине, вроде бы, никак не касается.

"Около четверти века я работаю военным корреспондентом. Но за все свое время работы военным корреспондентом именно в своей стране я впервые увидел "Абсолютное зло". Наш фильм доказывает, что в России установился классический фашистский режим, убивающий украинцев действительно в промышленных масштабах. Но, поверьте, если кто-то думает, что этот фашистский режим проглотит соседнюю Украину и не пойдет дальше в Европу, это будет трагической ошибкой. Потому что безнаказанное зло всегда возвращается вдвое сильнее", — подчеркнул Андрей Цаплиенко.

В фильме показаны массовые казни мирных украинцев, расстрелы пленных, российские застенки на оккупированной и позже освобожденной территории и многие другие ужасающие факты, подтверждающие слова журналиста. Также авторы называют имена нескольких российских военных, которые несут ответственность за убийства мирных украинцев.

Вместе со съемочной группой в Любляну приехал Сергей Ротчук, боевой медик бригады "Азов", который после обороны "Азовстали" провел в российском плену 364 дня.

Военный рассказал о своем участии в обороне Мариуполя и пребывании в бесчеловечных условиях русского плена. Сергей оказывал помощь, в том числе и гражданским жителям Мариуполя. Он дал четко понять европейским зрителям фильма "Абсолютное зло", что уничтожение украинцев это и есть военная стратегия России.

После показа был запланирован краткий разговор с авторами фильма и освобожденными украинским военным. Но все пошло не по плану, и короткая сессия переросла в два часа общения в формате "вопрос-ответ". Как правило, на публичных мероприятиях дипломаты редко задают вопросы. Но на этот раз послов европейских государств заинтересовал весь массив информации по российским военным преступлениям, авторы фильма собрали во время работы над лентой. И которым они поделились с высокопоставленными представителями дружественных стран.

"Учитывая российские попытки найти "слабые места" в европейских странах, эта мера, вероятно, могла бы стать поворотным моментом для продвижения идеи создания "хаба" украинского влияния на Балканах. И именно Словения могла бы стать для такого "хабу" идеальной площадкой", – отметили авторы фильма.

Напомним, в батальоне "Сибирь" рассказали, почему воюют против России.

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