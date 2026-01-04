- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 382
- Время на прочтение
- 1 мин
Финал диктатора: стало известно, когда и где Николас Мадуро предстанет перед судом в США
Мадуро предстанет перед судом в Нью-Йорке 5 января. Заседание начнется в 19:00 по Киеву
Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро уже в воскресенье, 5 января, предстанет перед судом в Соединенных Штатах Америки.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.
По информации издания, Мадуро будет доставлен в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка, расположенный в Нижнем Мангеттене. Там же состоится первое судебное заседание по его делу.
Разбирательство возглавит 92-летний судья Алвин Геллерстайн – один из самых авторитетных и опытных судей федеральной судебной системы США. За свою карьеру он рассматривал ряд резонансных уголовных и политических дел общенационального значения.
Заседание запланировано на 12:00 по местному времени, что соответствует 19:00 по киевскому времени. Ожидается, что именно во время слушания суд объявит первые процессуальные решения и определит дальнейший ход дела.
Напомним, власти в Венесуэле официально перешли в руки ближайшей соратницы Николаса Мадуро. Верховный суд страны в субботу, 3 января, издал постановление, которым обязал вице-президента Делси Родригес возглавить государство в условиях кризиса.
В то же время Трамп поспешил заявить, что Родригес будет лоялен к Вашингтону, однако она отказалась повиноваться США, назвав американцев оккупантами, а их действия – варварством.