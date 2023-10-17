Финальные результаты выборов в Польше: политолог объяснил, как они повлияют на Украину

Украине нужно, чтобы ее партнеры были в едином порыве.

Возглавляемая экспрезидентом Евросовета Дональдом Туском "Гражданская платформа" набрала 30,70% голосов. Для Украины такой результат хорош, ведь из уст Туска неоднократно звучали проукраинские заявления.

Об этом рассказал политолог Николай Давидюк на своем YouTube канале.

“Украина готова работать с Польшей, независимо от того, какая партия пришла к власти. Но Туск заявлял более проукраинские вещи, например, что Киев — это экзистенциальный выбор Польши, что без сильной Украины нет сильной Польши, что Украина не предмет политических ссор», — отметил Давидюк.

"Также он жестко поднимал вопросы украинских мигрантов и говорил, что для них нужно создавать больше школ, больниц и помогать", — добавил он.

По словам политолога, теперь важен вопрос — когда парламент назначит выборы президента для того, чтобы запереть новый электоральный круг, чтобы сделать так, чтобы страна шла в едином векторе, а не как кошка с собакой, которая очень часто приводит к ссорам, но не результату .

А нам нужно, чтобы наши партнеры были в едином порыве. Тоже очень важно, что партия Конфедерация, которая очень нравилась России и делала антиукраинские грубые и циничные заявления, будет не у власти. Да, она будет в парламенте, у них будут депутаты, это будут крикливые и непонятные ребята. Но, тем не менее, они не власти и не будут иметь правительства, министерских портфелей”, — подчеркнул Давидюк.

«Это хорошо потому, что ультралевость или правота приводит к лозунгам и крикам, очень часто — к крови и войнам, но не приводит к реальным конкретным результатам», — резюмировал он.

Напомним, в Польше завершился подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах 15 октября. Правящая партия "Право и справедливость" выиграла с 35,38%.

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