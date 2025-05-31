Финансовая подушка Кремля тает: насколько уменьшились резервы

Кремль / © Associated Press

Реклама

Деградация российской экономики набирает обороты на фоне затяжной войны против Украины и жестких санкций Запада. Один из главных финансовых инструментов поддержки бюджета РФ — Фонд национального благосостояния (ФНБ) — сократился почти вчетверо с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет Служба Внешней разведки Украины.

Как свидетельствуют официальные данные, в начале июля 2022 ликвидная часть ФНБ составляла $145 млрд. Уже через год, в июле 2023-го, — всего $78 млрд. По состоянию на 1 мая 2025 г. резервы упали до $39 млрд. Это означает потерю около 75% финансовой подушки менее чем за три года.

Реклама

Основным источником наполнения фонда остается экспорт нефти, однако он также находится под серьезным давлением. Из-за санкций РФ потеряла доступ ко многим традиционным рынкам, а новые — более дорогие и менее эффективные. Ситуацию усложняет и прогнозируемая низкая цена на нефть марки Brent — $64 в 2025 году и $60 в 2026-м. Это создает критические риски для бюджета, ориентированного на нефтегазовые доходы.

Уже сейчас проблемы ощущаются в ключевых сферах. В частности, проекты госкорпорации «Росатом» на 2025 год недофинансированы на 80%, у «РЖД» наблюдается спад объемов перевозок, а металлургия, строительство и добыча ресурсов демонстрируют снижение производства. Большинство корпораций остановили выплату дивидендов, что свидетельствует о глубоком кризисе.

Несмотря на это Москва пытается сохранять видимость стабильности, однако реальные экономические показатели говорят об обратном. В случае сохранения нынешних санкций и усиления контроля над их обходом, Россия может потерять остатки ФНБ уже к 2026 году.

Напомним, несмотря на уверенные заявления Кремля об экономической стабильности, ситуация внутри страны быстро ухудшается. Российская экономика на самом деле находится во все более шатком состоянии — из-за военных расходов, международных санкций и сомнительной государственной статистики.

Реклама

Эксперты Стокгольмского института экономики переходного периода (SITE) подготовили документ, в котором они отмечают, что текущая финансовая модель РФ держится только благодаря краткосрочным вливаниям в военно-промышленный комплекс, но такая поддержка не имеет долгосрочной перспективы.