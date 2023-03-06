Финансовый мошенник, получивший 13 275 лет тюрьмы, отсидит только 20 – объяснение судьи

Мужчину заключили в тюрьму после того, как он не вернул инвестиции тем, кого обманом заставил вложить деньги в его бизнес.

34-летний Пудит Киттирадилок из Таиланда, который был задержан за организацию финансовой пирамиды и приговорен к более чем 13 тысячам лет лишения свободы, отсидит за свое преступление только 20 из них.

Об этом сообщает Unilad.

Мужчина признался, что руководил схемой Понци, в которой инвесторам обещали высокую финансовую прибыль, что оказалось ложью.

Около 40 тысяч вкладчиков инвестировали в его бизнес более 120 млн. фунтов стерлингов (более 5 млрд. грн.).

Местные суды приняли, что он занимался незаконным кредитованием, и ему было предъявлено 2 653 обвинения в мошенничестве. Однако поскольку он признался в своих преступлениях, его огромный срок заключения был сокращен вдвое – до 6637 лет и 6 месяцев.

Несмотря на это, Киттирадилок вряд ли отсидит более 20 лет. Это связано с тайским законом, согласно которому за каждое из двух преступлений, в которых он был признан виновным, предусмотрено не более 10 лет лишения свободы.

Как мошенник обманул людей

Муж организовал серию семинаров, на которых слушателям предлагалось вложить свои сбережения в пару его предприятий. Он связал свои проекты с развитием недвижимости, торговлей авто и другими вещами, но эти утверждения были ложными.

Киттирадилок, как писали СМИ, обещал инвесторам большие доходы и стимулы за привлечение новых вкладчиков в так называемую программу. Как и у большинства финансовых пирамид, целью новых денежных вливаний было то, чтобы расплатиться с предыдущими вкладчиками.

В настоящее время мужчина содержится в тюрьме Бангкока после ареста в 2017 году. Мошенник должен выйти на свободу в 2037 году после отбытия 20-летнего срока заключения.

Добавим, что очередной мошенник теперь в Торонто познакомился с 250 женщинами, чтобы закрутить с ними роман и выманить у них деньги.

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