Финляндия больше не будет пускать велосипедистов через границу: при чем здесь Россия

За последние месяцы в Финляндию пыталось попасть рекордно большое количество россиян, не имеющих въездных документов. В частности, нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать на велосипедах, поэтому теперь Финляндия принимает меры.

Согласно Пограничной службе Финляндии, ранее российские пограничники не пропускали людей в пункты пересечения границы, если у них не было виз. Сейчас ситуация изменилась.

Об этом сообщило финское издание Yle.

С августа через восточную границу пытался попасть в Финляндию 91 человек без документов. Это граждане третьих стран, использовавших Россию как транзитную страну. Они попросили убежища в Финляндии.

В последние дни на границе были замечены изменения в транспортных средствах, которые используются для въезда в Финляндию. В частности, нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах.

"За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это очевидно учащающееся явление", — говорит подполковник Юкка Луккари, заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии.

По его словам, ранее люди, пересекавшие границу на велосипедах, использовали их только для коротких местных поездок. Теперь они пытались попасть в страну таким образом без необходимых бумаг, а также без фонарей на велосипедах и защитных шлемов.

Когда финские пограничники заметили, что таких псевдовелосипедистов становится все больше, в стране стали бороться с этим явлением. С 9 ноября люди больше не могут въезжать в Финляндию из России на велосипедах из-за пограничных переходов на юго-востоке страны.

"С точки зрения Финляндии вполне оправдано сосредоточить контроль на автомобильном транспорте. Это поможет лучше контролировать трафик через границу", — говорит Луккари.

Напомним, ранее Финляндия начала отгораживаться от России настоящим и современным забором. В настоящее время уже завершено строительство тестового участка забора на восточной границе со страной-агресокрой РФ.

В свою очередь Россия заявила о расторжении приграничного сотрудничества с Финляндией. В РФ это назвали "ответом на конфронтационные действия в отношении России".

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