Финляндия договаривается с США о размещении американских военных на своей территории

Военные США получат доступ к объектам на территории Финляндии для тренировок, хранения оружия и обслуживания военной техники.

Хельсинки и Вашингтон ведут переговоры о новом соглашении о сотрудничестве в оборонной сфере, которое будет предусматривать размещение американских военных в Финляндии.

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Об этом информирует издание Yle.

Соглашение предусматривает, что Финляндия позволит размещать на своих территориях иностранные войска дольше, чем это предполагается военными учениями. Сейчас о постоянных военных базах США речь не идет.

Страны договариваются, что военные США получат доступ к объектам на территории Финляндии для тренировок, хранения оружия и обслуживания военной техники.

Соглашение предусматривает, что военные США получат доступ в один из аэропортов, морской порт и полигон для обучения. Американские военные могут занять помещения, которые используют Силы обороны Финляндии.

Старший научный сотрудник Института внешней политики Иро Сяркки заявил, что соглашение усилит военное сотрудничество между странами и сближает Финляндию с США.

"Это действительно существенное изменение в политике безопасности Финляндии, где никогда не было войск из других стран на долгосрочной основе в мирное время. И теперь, конечно, все препятствия для практического сотрудничества между Финляндией и Соединенными Штатами будут устранены", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты согласовали продажу Финляндии израильской системы противовоздушной обороны "Праща Давида".

Кроме того, мы ранее информировали, что Финляндские пограничники ожидают значительного наплыва нелегальных мигрантов из России, которые будут пытаться бежать из страны через мобилизацию.

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