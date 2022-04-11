Финляндия готова быстро отказаться от российского газа и нефти – премьер

По ее словам, речь не идет о годах, это произойдет гораздо быстрее.

Финляндия готова быстро отказаться от газа и нефти из России.

Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, сообщает издание Yle.

"Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах для Финляндии", — заявила Марин.

Однако она подчеркнула, что ситуация для других стран Европейского Союза более сложная.

"Необходимо сделать это быстро. Однако, вероятно, многие другие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия. Поэтому сейчас мы должны искать общеевропейские решения", – добавила она.

Марин отметила, что речь идет не о совместном финансировании, а о том, как помочь таким странам, как Германия, найти альтернативные источники энергии.

Напомним, премьер-министр Финляндии поддержала Украину.

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