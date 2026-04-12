Финляндия готовит систему оповещения о воздушных угрозах по примеру Украины — что известно

В Финляндии рассматривают новые расходы на противодействие дронам / © Associated Press

В Финляндии обнаружившие накануне беспилотники не являются основанием для беспокойства, а ситуация находится под контролем государственных структур.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил об этом, передает yle.

По его словам, правительство уже существенно усилило возможности страны по выявлению и противодействию дронам, в частности за счет повышения готовности пограничной службы, армии и полиции.

Орпо подчеркнул, что Финляндия анализирует все подобные инциденты и не видит признаков немедленной угрозы. Он также отметил, что способность страны реагировать на новые потенциальные случаи значительно возросла.

Отдельно премьер подчеркнул, что граждане не несут ответственности за обнаружение беспилотников, хотя именно от них поступала часть уведомлений.

«Решающая работа всех служб безопасности и разведки. Все тщательно анализируется, и оснований для срочной обеспокоенности нет», — заявил Орпо.

В Финляндии рассматривают новые расходы на противодействие дронам

В то же время правительство Финляндии рассматривает возможность дополнительного финансирования систем противодействия дронам в рамках бюджетных переговоров. Речь идет, прежде всего, об усилении ресурсов пограничной службы и развитии систем мониторинга воздушных угроз.

Страна работает над созданием системы предупреждения о воздушных угрозах по образцу украинской модели. Ожидается, что сообщения об опасности могут поступать на телефоны граждан в будущем, с возможным запуском ориентировочно в 2027 году — рассматривается возможность ускорения проекта.

В Финляндии уже зафиксировано несколько случаев обнаружения дронов, в том числе последний — в районе Иитти. Часть предыдущих инцидентов связывалась с украинскими беспилотниками.

Орпо также подчеркнул, что международные партнеры, в частности Украина, должны максимально контролировать использование дронов, чтобы предотвратить их случайное попадание на территорию Финляндии.

Между тем, в ЕС хотят создать или укрепить альтернативные структуры, чтобы не потерять возможность совместной обороны в случае распада НАТО.